Élection présidentielle 2022 : le journal de campagne de ce mercredi 6 avril

Mardi à Lille (Hauts-de-France), Jean-Luc Mélenchon en meeting a fait apparaître soudainement son hologramme dans onze autres villes. Le leader de la France insoumise appelle tous les électeurs de gauche à se rassembler derrière lui. Pour Emmanuel Macron, la méthode de campagne est plus traditionnelle, au son du Biniou et avec un bain de foule à Spézet (Finistère). Le candidat Macron est en terrain conquis. En 2017, il avait recueilli 30% des suffrages au premier tour en Bretagne. Ce mardi, il a vanté son bilan et il s'en est pris à Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement nationale, Marine Le Pen, continue sa progression dans les sondages. L'écart se resserre avec Emmanuel Macron. Par ailleurs, Valérie Pécresse croit encore au deuxième tour. Ce mercredi matin, à Nanterre (Hauts-de-Seine), elle parle de l'une de ses priorités, le thème de la justice. Jean Lassalle, après son bus de ce mardi, il montre son camping-car. Il y a passé la nuit. Ce mardi, il était à Narbonne (Aude), ce mercredi à Paris (Île-de-France) et il n'oublie pas son chauffeur. A. ETCHEVERRY