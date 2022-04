Élection présidentielle 2022 : le pouvoir d’achat déterminant dans le choix des électeurs

Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux noms se retrouvent dans toutes les conversations ce mardi matin. Sur le marché de Lens (Pas-de-Calais), c'est bien le pouvoir d'achat qui pourrait faire la différence. La candidate du Rassemblement National a fait du pouvoir d'achat un thème majeur de sa campagne. Ici, ses arguments séduisent de nombreuses personnes. Baisser la TVA sur l'énergie ou l'essence ou même la supprimer dans certains produits de première nécessité, les arguments résonnent aujourd'hui à l'heure où le panier a augmenté. Quelques commerçants rencontrés ce matin nous confient vouloir voter pour la candidate. Les questions économiques ont pesé dans la balance. Marine Le Pen veut également exonérer de cotisations les entreprises qui augmenteront les salaires de 10%. Autant de mesures attirantes, mais peu réalistes pour certains. "C'est comme un budget familial. On essaie d'équilibrer les recettes et les dépenses", confie un passant. Dans la commune, la candidate est arrivée en tête, avec près de 40% des voix. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier