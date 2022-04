Election présidentielle 2022 : les bureaux de vote s’organisent

Ce bureau de vote n'attend plus que ses électeurs. Tout est prêt pour accueillir les 3 600 inscrits dans la petite commune d'Épernon (Eure-et-Loir). Et comme à chaque scrutin, le plus dur, c'est de trouver les assesseurs. Les plus fidèles ont répondu néanmoins à l'appel. Denis sera assesseur pour la quinzième fois dimanche, mais il n'est pas encore totalement au point sur les horaires. Dimanche, comme dans tout le pays, ouverture à 8h pour ce bureau de vote. Fermeture à 19h ou une heure plus tard dans certaines grandes villes comme Marseille, Lyon, Nantes ou encore Paris. À Épernon comme ailleurs, tout est prévu dans les moindres détails. Les bulletins de vote seront disposés selon l'ordre défini par le Conseil constitutionnel. Le protocole sanitaire, lui, sera respecté à la lettre. Le maire y tient particulièrement. De quoi rassurer des électeurs habitués à ces mesures sanitaires à chaque élection depuis deux ans et demi. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre aux urnes, il ne vous reste plus que quelques heures pour demander une procuration. TF1 | Reportage L. Atal, D. Pires