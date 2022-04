Election présidentielle 2022 : les professions de foi se font attendre

Encore une fois ce mercredi matin, cet habitant devra patienter. Même si beaucoup ne liront qu'en diagonale les douze professions de foi, pouvoir se pencher sur les programmes politiques reste important pour certains : "je les lis, il faut savoir ce qu'on vote, ça aide", "je ne suis pas très motivée, mais j'essaie de me motiver puisque si je ne les lis pas, je ne vois pas l'intérêt de voter". De mémoire, Lucien, qui n'a jamais raté une élection, a rarement autant attendu pour lire les professions de foi des candidats, même s'il sait déjà parfaitement pour qui il va voter. Au total, ce sont 480 000 plis à distribuer par les facteurs du département, en plus du courrier quotidien. La priorité est donc donnée aux communes rurales les plus éloignées des centres de distribution. A quelques kilomètres de là, à Romagnat (Puy-de-Dôme), les électeurs attendent aussi leur tour. Les tracts ne sont toujours pas au programme. La distribution de toutes les professions de foi est possible jusqu'à samedi, veille des élections. TF1 | Reportage G. Frixon, H. Lévêque