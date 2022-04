Élection présidentielle 2022 : pour qui vont voter les Mélenchonistes ?

Le surlendemain du premier tour est plutôt morose pour les électeurs de la France insoumise à Marseille (Bouches-du-Rhône). Bientôt, ils auront à faire un choix. Pour Stéphane, photographe, la décision est déjà prise. Selon lui : "Moi, je n'ai jamais été pour les idées d'extrême droite, donc clairement, je voterai Macron". Manon, une étudiante, est quant à elle en pleine réflexion. À Marseille, Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans un quartier, près d'un électeur sur deux a choisi la France insoumise. En 2017, au deuxième tour, certains s'étaient résolus à donner leurs voix au candidat d'En Marche. Cette fois, ce sera blanc. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon rencontrés ce mardi matin, comptent tous appliquer la consigne de vote, qui est de ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Mais Christophe et Stéphane, qui travaillent dans la culture, réfutent l'idée du Front républicain. La gauche se mobilisera-t-elle au second tour ? Dimanche dernier, l'abstention à Marseille était de 31%, six points de plus qu'en 2017. TF1 | Reportage B. Guénais, H.P. Amar