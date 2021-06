Elections départementales et régionales : comment le scrutin s'organise ?

En quelques jours, les fonctionnaires doivent préparer plus de quatre millions de bulletins de vote. Des documents qui seront envoyés aux communes de Meurthe-et-Moselle pour les élections régionales. Un travail minutieux dans des délais très courts. Les bulletins de vote et les professions de foi des candidats pour les élections régionales et départementales sont en train d'arriver chez les électeurs. Toutefois, certains n'ont pas encore la tête à ça, bien que la période du 20 au 27 juin approche déjà. Les citoyens devront élire les conseillers régionaux et départementaux. Les deux élections se feront le même jour. La campagne semble très discrète pour l'instant. "Il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent"; "Les personnes qui se présentent on ne les connaît pas", expliquent les habitants. D'ici le premier tour il faudra pourtant se faire un avis. Les régions s'occupent notamment de l'aménagement du territoire et de la gestion des lycées. Les conseils départementaux, eux, gèrent les aides sociales, certaines routes et les collèges.