Élections départementales : la saga Chirac continue en Corrèze

Avec 58,42% des voix, Claude Chirac fait carton plein pour sa première élection. La fille de l'ancien président de la République prolonge ainsi l'histoire d'amour entre la Corrèze et la famille Chirac. Mais n'ayant pas réuni 25% des inscrits, en raison d'une abstention-record, Claude Chirac et son binôme Julien Bounie devront confirmer leur résultat lors du deuxième tour. Et si elle l'emporte dimanche prochain à Brive, les habitants attendent beaucoup de son action, dans une ville où l'on trouve même une boutique de produits dérivés à l'effigie de l'ancien président. Claude Chirac, elle, avait hier soir une pensée particulière pour ses parents élus eux aussi en Corrèze. Cette saga familiale a débuté à Sainte-Féréole. Certains y ont vécu la première victoire en Corrèze de Jacques Chirac en 1965. C'est le cas de Gérard Jaubert, qui pense qu'on entendra encore parler d'elle dans quelques années. Mais pour cela, il faudra l'emporter dimanche prochain. Pour rappel, le binôme Divers Droite et Républicain avait hier soir près de quarante points d'avance sur le duo Socialiste et Communiste emmené par Joachim Dos Santos et Denis Veau-Lachaud.