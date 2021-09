Elections en Allemagne : des résultats très serrés

Ce lundi matin, les affiches de campagne n'ont pas encore été enlevées et l'Allemagne n'a pas de nouveau chancelier. Et attendant, certains pensent à Angela Merkel qui tire sa révérence. "Cela s'est avéré très positif d'avoir une femme chancelière toutes ces années. Elle nous aura apporté de l'équilibre, bien plus que si ça avait été un homme", confie une habitante. Des Berlinois, quant à eux, suivent avec attention le feuilleton politique depuis dimanche soir. Pour l'heure, c'est le grand brouillard. Conservateurs ou sociaux-démocrates, chaque camp dit être en capacité de gouverner. Dans la nuit du dimanche, les premiers journaux sortent déjà. On apprend que le futur gouvernement pourrait être formé avant Noël. Vu de l'Hexagone, cela fait bizarre, mais pas en Allemagne. "La dernière fois, avec deux partis, Merkel et Scholz avaient eu besoin de 117 jours pour se mettre d'accord", selon un Allemand. La situation vire bien au casse-tête et la presse le confirme. Les Allemands vont devoir s'armer de patience.