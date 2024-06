Élections européennes 2024 : une participation en légère hausse

Il semblerait qu'il y ait une mobilisation électorale en légère hausse, puisque le taux de participation des citoyens se situe autour de 19,81%. C'est un léger sursaut par rapport aux élections européennes de 2019, mais c'est surtout quatre points de plus que celle des Européennes de 2014. À noter toutefois de notables disparités en fonction des départements. Il y a une poignée de départements au-dessus des 25% : l'Ardèche enregistre 27,3%, et la Haute-Saône 26,3%. Ensuite, il y a ceux qui sont sous la barre des 15% à midi, avec l'Aisne à 13,7% et en queue de peloton, Seine-Saint-Denis à 11%. À souligner que Paris se situe sous la moyenne nationale de participation à midi. TF1 | Duplex F. Delpech