Élections européennes : le temps des dernières prises de parole

Il ne reste plus que quelques heures aux 34 listes candidates aux élections européennes pour convaincre les gens de voter. C'est également le moment d'équilibrer les temps de parole auxquels les médias sont tenus par le CSA. Découvrez les dernières séquences de Laurent Wauquiez, président des Républicains, Florian Philippot, tête de liste des Patriotes, et Ian Brossat, tête de liste PCF. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.