Élections européennes : Theresa May démissionne de son poste de Première ministre britannique

Aucun résultat officiel des élections européennes ne devrait être publié avant le 26 mai 2019. Cependant, la déclaration de Theresa May devrait donner un aperçu des décomptes. La Première ministre britannique a annoncé ce 24 mai 2019 sa démission qui sera effective le 7 juin 2019. Son Parti conservateur aurait été laminé lors de ces élections européennes.