Elections législatives 2022 : dernier jour de campagne

Les électeurs de Wittenheim (Haut-Rhin) vont-ils se multiplier comme des petits pains dimanche prochain devant l’isoloir ? À en croire l'avis de certains d'entre eux, la réponse est encore non : "Tout le monde fait des blabla et en fait, on n'y croit pas", "je ne m'y suis pas trop intéressé". Alors, pour tenter de mobiliser, les partis politiques se déploient sur le terrain avec un ultime appel aux électeurs. "Compte tenu de la situation très grave du pays, je pense que c'est le moment de se déplacer pour aller voter. L'enjeu est fondamental", annonce Marine Le Pen, députée RN du Pas-de-Calais et candidate à sa réélection. Pendant ce temps, Ensemble ! et la Nupes continuent de jouer l'affrontement. Toute la semaine, les lieutenants du président ont été envoyés en première ligne contre Jean-Luc Mélenchon. Pas de quoi déstabiliser les candidats qui y voient surtout un signe de fébrilité. Au milieu de ce duel, les Républicains espèrent aussi y trouver une place. Mais peu importe le choix, il est très probable que dimanche, l'abstention soit encore le premier parti de France. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Truchot, V. Dietsch