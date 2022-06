Élections législatives 2022 : les gagnants et les perdants du premier tour

Avec une abstention record hier, Emmanuel Macron n’est pas du tout assuré d’avoir une majorité à l’Assemblée. Concernant ses ministres candidats, quinze se présentent et passent le premier tour. La règle est claire : en cas de défaite, ils devront quitter le gouvernement. La Première ministre arrive en tête dans sa circonscription du Calvados, avec plus de 34% des voix. Trois membres du gouvernement, dont Clément Beaune et Amélie de Montchalin, sont en ballottage défavorable. La bataille de l’entre-deux-tours va être très serrée entre la majorité présidentielle et la Nupes, emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Dimanche prochain, 272 duels se joueront entre les deux partis. Marine Le Pen, elle, devra à nouveau se confronter aux urnes dans sa circonscription, malgré ses plus de 50% des voix. De son côté, Éric Zemmour a été éliminé dans le Var dès le premier tour, tout comme Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. En revanche, cinq candidats ont été élus dès hier soir : quatre de la Nupes, et un de la majorité. Donc, pas de second tour pour eux. Pour les 572 autres circonscriptions, rendez-vous dimanche prochain. TF1 | Reportage M. Chantrait, S. Bougriou, M. Kherraji