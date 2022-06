Élections législatives 2022 : majorité absolue pour l'abstention

A Comines (Nord), à l'heure du marché, ce lundi est un jour comme les autres. Beaucoup sont allés voter à la présidentielle, mais pas aux législatives. "J'ai voté Macron pour faire barrage à Le Pen", a affirmé Tatiana. Elle n'est pas la seule. "Ça dépend des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous ?", s'interroge une passante. Il ne faut pas confondre politique de proximité et politique nationale. Les résultats de ce premier tour des élections législatives, eux, ont été publiés. La majorité présidentielle Ensemble arrive en tête avec 25,75% des voix, talonnée de très près par la Nupes à 25,66%. Le taux d'abstention, lui, s'élève à 52,49%. En effet, d'autres ont tout simplement décidé de bouder les urnes. "Les députés, ils ne servent à rien" ; "Ça ne fait plus rien avancer la politique" ; "Peut-être parce qu'on ne sait pas à quoi sert cette élection", ont-ils exprimé. Dimanche, l'abstention a atteint 61%. Et à Comines aussi, c'était le premier parti du pays. TF1 | Reportage I. Marie, B. Hacala