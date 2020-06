Élections municipales : Pont-d'Ain, une commune de 3 000 habitants sans candidat

Ce dimanche, les Français dans 4 800 communes sont appelés à voter pour les élections municipales. Pourtant, une centaine de villes n'ont toujours pas de candidats. À l'instar de Pont-d'Ain (Ain) où il n'y aura pas de scrutin. En effet, le maire sortant et son premier adjoint veulent passer la main après trois mandats d'élus. Cependant, la localité dispose de trois mois pour trouver un candidat au risque de fusionner avec une commune voisine.