Elections municipales : un maire sur deux tire sa révérence

A six mois des élections municipales, les maires attendent du Premier ministre des mesures pour revitaliser les centres-villes. En effet, un maire sur deux déclare ne plus vouloir se représenter aux élections, à cause de la lourdeur des tâches, aussi bien dans les villes que dans les villages. C'est notamment le cas de la maire de Murles, dans l'Hérault. Elle se retrouve seule dans la gestion des appels téléphoniques, les mails et les descentes sur terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.