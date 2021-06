Élections régionales et départementales : les enseignements du premier tour

Il valait mieux être président sortant dans ces élections. Large sourire ce lundi matin pour Laurent Wauquiez. En région Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat Les Républicains est bien parti pour être réélu. Arrivé largement en tête avec plus de 43%des voix, il était de nouveau sur les terrains dans une usine de la banlieue lyonnaise. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a, lui aussi, dépassé la barre des 40%, 16 points de plus que son principal concurrent du Rassemblement National. Largement en tête également, Valérie Pécresse en Ile-de-France, près de 36% des suffrages. À gauche, prime aux sortants également. Carole Delga en Occitanie, 39% des voix et Alain Rousset à la Nouvelle-Aquitaine, sont en ballotage favorable pour le deuxième tour. L’autre enseignement, c’est la contre-performance du Rassemblement National. Donné favori dans la moitié des régions, le RN n’est en tête qu’en Provence-Alpes-Côtes-d'Azur. Déception pour Jordan Bardella en Ile-de-France et pour Sébastien Chenu dans les Hauts-de-France. Marine Le Pen a une explication. Les candidats de la majorité présidentielle, eux aussi, ont la gueule de bois. Trois listes ont été éliminées dès le premier tour. La gauche avance groupée pour ce second tour. Dimanche, tous les projecteurs seront braqués vers l'écologiste Julien Bayou. Acclamé dimanche soir à Paris, troisième avec 13% des voix, il mènera une liste d’union de la gauche avec le Parti Socialiste et la France Insoumise pour battre Valérie Pécresse. Europe-Ecologie-les-Verts et ses alliés espèrent faire basculer deux régions : l'Île-de-France et les Pays de la Loire.