Élections régionales et départementales : une abstention record dans le Grand Est

Le taux d'abstention record pour le département du Haut-Rhin a été atteint à Volgelsheim, 2 500 habitants. Dans cette commune frontalière, 82% des électeurs ne sont pas allés voter. Raison invoquée : un manque d'intérêt pour les élections et la politique, la fin du couvre-feu et une crise sanitaire moins présente. Pour certains, l'envie et le besoin de retrouver une vie normale sont passés bien avant les élections. Village ou grande ville, les populations sont différentes, mais les raisons restent les mêmes. Mulhouse, 110 000 habitants, un taux d'abstention de 77% et des habitants éprouvés après des mois d'incertitude. La ville a été particulièrement touchée par la pandémie. Des jeunes peut-être moins concernés par la politique, avec un sentiment de désillusion et de lassitude. "A quoi ça sert ? De toute façon, ça ne changera rien. À mon avis, c'est ça la raison. Pourquoi s'en prendre la peine de se déplacer, ou pourquoi on prendrait la peine de le faire", dit l'un d'entre eux. Autre raison invoquée, une région Grand Est immense, des départements et des traditions différentes et des habitants un peu déboussolés par ce vaste territoire, où près de trois-quarts des électeurs ne sont pas allés voter.