Elections régionales : recherche assesseurs désespérément

Alain Vasselle, maire d'Oursel-Maison (Oise), scrute l'annuaire ligne par ligne, non pas pour rechercher des électeurs, mais des volontaires. A moins de trois semaines du scrutin, il doit encore trouver huit assesseurs sur les 24 nécessaires. Mais les refus s'accumulent. Le recrutement est d'autant plus difficile que dans les rues de la commune, les motivés se font rares. Dans ces conditions, le maire doit s'adapter et demande à ceux qui se sont portés volontaires de tenir le bureau de vote deux fois plus longtemps que d'habitude. Le problème ne concerne pas seulement les petites communes. A Rouen, plusieurs dizaines d'assesseurs manquent encore à l'appel. Pour convaincre les indécis, la mairie a dû mettre la main au portefeuille. Une grande campagne de communication a été lancée et même une récompense pour les 450 volontaires. C'est un cadeau symbolique précise le maire. Sans oublier que comme partout dans l'Hexagone, l'accès prioritaire à la vaccination leur sera accordé. Plusieurs créneaux spécifiques pour les assesseurs sont d'ailleurs disponibles ce week-end.