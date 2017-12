Elections territoriales en Corse : les indépendantistes nationalistes ont triomphé

A Bastia, portés en triomphe par les militants, les deux leaders nationalistes viennent d'être élus. En effet, la coalition nationaliste a remporté une large victoire lors des élections territoriales de Corse. Pour le mouvement national de l'île, c'est un succès historique. Il appelle déjà le gouvernement à négocier pour avoir davantage d'autonomie. On peut toutefois noter des avis sceptiques parmi les citoyens corses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.