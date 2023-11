Électricien : que faire quand les travaux sont mal réalisés ? Le 13H à vos côtés

Ingrid a contacté un électricien pour une mise en norme dans une maison de 1968. Après les travaux, elle a pu faire un DPE (diagnostic de performance énergétique), et a constaté qu’il y avait plusieurs dysfonctionnements. Les locataires se plaignent que ça disjoncte régulièrement. Que peut-elle faire ? Ingrid a voulu mettre sa maison en location. Elle devait donc obligatoirement fournir des diagnostics aux locataires, dont le DPE en fait partie. Pour rappel, quand un artisan intervient chez une personne, il est tenu par une obligation de résultats. C’est-à-dire qu’il doit réaliser les travaux prévus dans le devis dans les règles de l’art. Par ailleurs, il y a un devoir de conseil pour cet artisan. S’il a une impossibilité de faire le travail, il doit informer le client. Dans le cas d’Ingrid, comment peut-elle faire valoir ses droits ? Dans un premier temps, elle doit contacter l’électricien pour lui signaler le problème et lui demander de revenir revoir l’installation. Celui-ci ayant refusé, elle peut le mettre en demeure par lettre recommandée. Ensuite, il faut envisager une procédure judiciaire et démontrer que l’artisan n’a pas rempli ses obligations. T. Coiffier