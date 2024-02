Électricité : ce village modèle a réduit la facture

Depuis 2012, des centaines de panneaux ont été posés sur des bâtiments de la commune d'Escource (Landes), et même l'église en est équipé. Avec 1 300 mètres carrés de panneaux solaires, résultat en journée, la commune est 100% autonome en électricité. Pour alimenter les bâtiments quand il n'y a pas de soleil, il existe une solution, des batteries qui permettent de stocker l'énergie pendant cinq jours. Au total, l'investissement a coûté 265 000 euros. Avec la nouvelle hausse des prix de l'électricité et les aides de la région, il sera remboursé en à peine trois ans. Par an, 100 000 euros sont économisés, pas mal pour une commune de 800 habitants. Et comme il reste encore de l'électricité, les commerçants vont bénéficier d'un tarif référentiel. Autre conséquence, il n'y a pas eu de hausse d'impôts depuis plus de dix ans. La nouvelle notoriété de leur commune rend fiers les habitants. L'idée se répand dans d'autres communes des Landes. Ici, à Garein (Landes), 150 mètres carrés de panneaux solaires vont être installés sur le toit du nouveau bâtiment, en espérant à terme, réduire la facture d'électricité du village. La prochaine étape à Escource, vendre directement le surplus d'énergie aux habitants. Partout dans le pays, la facture d'électricité augmente. Ici, elle va baisser dans les prochains mois. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier