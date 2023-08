Électricité : comment agir face aux factures élevées ?

Lorsque Marine Duchêne reçoit sa facture, elle a du mal à y croire. "A la base, j'étais à 49 euros, et là, avec cette facture, ils ont décidé de me mensualiser avec 180 euros", explique-t-elle. Pourtant, cette mère de deux enfants dit ne jamais avoir été prévenue d'une telle augmentation. C'est la même sidération pour Christine Vera lorsqu'elle reçoit sa facture en juillet dernier. Des milliers d'abonnés ont reçu des factures astronomiques. Le médiateur de l'énergie pointe un manque d'informations claires sur la hausse des tarifs, une pratique illégale. Quatre fournisseurs sont mis en cause : Eni, Mint Energie, Wekiwi et Mega. L'un d'eux reconnaît des erreurs de calcul dans les montants demandés, car le bouclier tarifaire n'a pas été correctement appliqué. Marine Duchêne a décidé de faire une réclamation à son fournisseur. Comment savoir si vous avez été surfacturé ? Vous pouvez appeler le médiateur de l'énergie. Si c'est le cas, il existe des solutions. Selon nos informations, Eni s'engage à verser 50 millions d'euros à ses clients. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, T. Gathy