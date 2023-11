Électricité, eau, téléphone... privés de tout depuis trois jours

Depuis le passage de la tempête, Plonévez-du-Faou (Finistère) est comme coupée du monde. Les rideaux des commerces sont baissés, chez les habitants déjà sinistrés, toujours pas d'électricité et pas d'eau non plus. Sans électricité, impossible de faire fonctionner les pompes du château d'eau qui distribue l'eau courante. Pour venir en aide à la population, la maire de la commune a collecté par ses propres moyens des packs d'eau pour les donner : "Hier, on a distribué vraiment au compte-gouttes parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, aujourd'hui, on va les donner parce qu'il y a le week-end. Ceux qui viendront chercher auront de l'eau". Problème supplémentaire, le réseau téléphonique fonctionne très mal. Ce samedi matin, la situation commence à s'améliorer. L'électricité est revenue dans une partie de la commune. TF1 | Reportage V. Topenot, X. Boucher