Électricité : faut-il changer d'opérateur ?

Cyril Billerait est responsable d'un restaurant. Ses factures d'électricité ne cessent d'augmenter. Alors il y a deux mois, il a décidé de changer de fournisseur, avec à la clé, des économies. Résultat : il économise 400 euros sur l'année. Pour ce gérant, comparer les prix entre les fournisseurs est une première. Les professionnels ne sont pas les seuls à prendre le temps d'analyser les différentes offres. Une famille se prête également au jeu tous les mois, dans l'espoir de dénicher le meilleur tarif. Aujourd'hui, la plupart des fournisseurs alternatifs sont alignés sur les prix du marché qui s'envolent en ce moment. Voilà pourquoi de plus en plus de personnes souhaitent revenir chez EDF et ses prix réglementés. Ils sont 250 000 sur la première moitié de l'année. Pour l'Union Régionale UFC-Que Choisir (Hauts-de-France), changer de fournisseur est très simple. "Il n'y a pas de pénalité. Quand vous passez un contrat avec un fournisseur, c'est le fournisseur qui s'engage, pas vous. Vous pouvez quitter ce contrat à tout moment", explique le président de l'association, Robert Bréhon. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas