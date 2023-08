Électricité : hausse de 10% dès demain

C'est encore une mauvaise nouvelle qui a du mal à passer sur ce marché en région parisienne. Les prix de l'électricité augmenteront de 10% dès ce mardi 1er août. Pas besoin d'attendre la facture au retour des vacances, Philippe Latapie a déjà fait ses comptes. À partir de demain, ce sera neuf euros de plus chaque mois. Cette coiffeuse a fait, elle aussi, ses calculs. Ce sera sept euros de plus par mois. Elle n'a pas eu besoin d'augmenter ses tarifs pour amortir cette hausse. Elle complète désormais ses revenus en vendant des produits de beauté. Le bouclier tarifaire a déjà coûté 40 milliards d'euros à l'État, qui continuera tout de même à prendre en charge 37% de votre facture. Selon cet expert, tout est réuni pour que les tarifs n'argumentent plus aussi fortement que par le passé. "L'état du parc nucléaire va mieux qu'il y a quelques mois", explique Maxime de La Raudière. Cette hausse était attendue avec la fin progressive du bouclier tarifaire qui devrait totalement disparaître en 2025. TF1 | Reportage P. Ninine, F. Amzel, E. Coppo