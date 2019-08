Electricité : la hausse des tarifs entre en vigueur

Plusieurs mesures entrent en vigueur ce 1er août 2019. À l'exemple des réformes sur la prime à la conversion ou encore la hausse des tarifs de l'électricité de 1,23%. Pour cette dernière, une augmentation de près de 6% s'était déjà faite en juin 2019. Sur le marché de Sanary-sur-Mer, dans le Var, ces mesures ont du mal à passer. Même si, en général, la consommation est moins importante en été qu'en hiver, la facture pourrait tout de même être salée. Pour cause, le pays a connu des épisodes caniculaires. Cette hausse est la conséquence directe de l'augmentation des dépenses sur les réseaux électriques. Les particuliers comme les professionnels sont concernés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.