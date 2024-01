Électricité : la taxe qui fait augmenter la facture

Les prix de l'électricité baissent sur les marchés, et pourtant, notre facture va sans doute augmenter de 10%. On vous explique. Tout se joue sur une petite ligne de la facture à laquelle vous ne faites sans doute pas attention : la taxe sur la consommation finale de l'électricité. Pendant la crise de l'énergie, le gouvernement l'avait réduite à son niveau minimum. Elle devrait augmenter le 1er février prochain. Exemple, sur une facture de 64 euros par mois, la taxe s'élève à six euros, elle pourrait passer à douze euros ; le total à payer atteindrait donc 70 euros chaque mois, soit une hausse de 10%. Ce serait la quatrième hausse depuis la mise en place du bouclier tarifaire il y a deux ans et demi. Cette nouvelle augmentation rapporterait neuf milliards d'euros pour contribuer au financement de la transition énergétique. Le montant de l'augmentation des tarifs n'est pas encore fixé. Elle sera sans doute l'un des premiers arbitrages délicats du nouveau gouvernement, choisir entre le pouvoir d'achat des ménages et l'équilibre des finances publiques. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Laurent