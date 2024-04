Électricité : les mauvaises habitudes à bannir chez soi

Cet électricien est venu inspecter les installations électriques de cette maison. Et à première vue, rien ne va. "Le premier risque que je vois, c'est celui-ci. C'est le risque mécanique. C'est-à-dire que quelqu'un peut y mettre la main et s'électrocuter", rapporte-t-il. Le tableau électrique doit être mis en sécurité. Le coût de l'opération est entre 3 000 et 4 000 euros. Un investissement nécessaire pour la propriétaire. Selon une étude, 83 % des installations électriques de plus de quinze ans dans les logements présentent au moins une anomalie. Certains gestes permettent d'éviter les accidents. Mais avant, une précaution est nécessaire. Une fois par an, avec un professionnel, il faut vérifier le tableau électrique au niveau des vis de serrage. Il faut aussi éviter l'accumulation de multiprises chez soi, et surtout bien les utiliser. Les spécialistes recommandent aussi d'éviter de faire tourner l'électroménager sans être chez soi. Dans l'Hexagone, un incendie d'habitation sur trois serait d'origine électrique. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde