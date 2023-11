Électricité moins chère... grâce à mon voisin

Il a divisé sa facture d'électricité par trois. Ce chef d'entreprise a installé cet été 155 mètres carrés de panneaux solaires sur son parking. Malgré les tempêtes successives, il a déjà pensé à produire de l'électricité. L'autoconsommation collective consiste à produire d'abord pour son entreprise et à revendre les surplus. Le week-end par exemple lorsque son entreprise est fermée, c'est la boulangerie d'à côté qui en profite. Des petites économies qui peuvent faire leurs différences, car tous les équipements sont électriques et la crise est dure à gérer. Pour François, c'est aussi une affaire, car il revend ces surplus d'électricité à la boulangerie deux fois plus chers que ce que lui achèterait EDF. La gestion est confiée à une entreprise privée spécialisée, car il y a quelques contraintes à respecter, notamment la distance. Les projets d'autoconsommation collective se multiplient depuis des années. L'Hexagone en compte plus de 200 aujourd'hui, dont une quinzaine dans les Pays de la Loire. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel, R. Hellec