Électricité moins chère... mais facture en hausse !

C'est une petite ligne sur nos factures d'électricité. Dans la rubrique des taxes et contributions, la TCFE, une taxe quasiment réduite à néant il y a deux ans avec le bouclier tarifaire, et qui va faire son grand retour en février avec la hausse de 10% annoncée par le gouvernement. Depuis un mois et demi, les tarifs de l'électricité sur les marchés ont diminué de 27%. Mais cela ne se verra pas sur la facture, elle augmentera comme annoncé de 10% maximum. La baisse des prix sur les marchés sera compensée par le rétablissement partiel de cette taxe. Le gouvernement estime qu'il est temps d’accélérer la fin du bouclier tarifaire, et donc, de relever le niveau des taxes pour redresser les finances publiques. La hausse précise des tarifs de l'électricité sera annoncée début janvier pour une application en février. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Laurent