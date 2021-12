Électricité : quatre fournisseurs accusés de pratiques abusives

Début novembre, Marie-Claude tombe un peu par hasard sur un e-mail. Son fournisseur d'électricité ekWateur lui annonce une mauvaise nouvelle : "Votre nouvelle mensualité électricité pour les sept mois restants passe à 207 euros". Une mauvaise surprise, car elle payait jusqu'à présent 160 euros. Cela fait 47 euros de plus par mois, annoncés un peu à la va-vite. La retraitée a depuis rompu son contrat et elle n'est pas la seule à avoir reçu ce type de message. L'association CLCV porte plainte contre quatre opérateurs : ekWateur, GreenYellow, Mint Energie et OVO Energy. Ils auraient dissimulé ces dernières semaines des hausses de tarifs à leur client. "La tactique des professionnels c'est informer un peu, mais le moins possible et ne pas demander l'accord pour qu'il y ait le moins possible de consommateurs qui partent", explique un expert. Mieux vaut donc regarder régulièrement sa boîte e-mail et ses factures. Il ne faut pas hésiter à changer de fournisseur en cas de trop forte augmentation. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Stiti, P. Marcellin