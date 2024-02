Electricité, rivières : la tempête Louis touche déjà la Vendée

Avec des rafales de vent à plus de 100 km/h et de bonnes averses, il fallait être courageux ce jeudi matin pour sortir dans les rues de Challans (Vendée). Conséquences de cette météo : plusieurs villages aux alentours ont subi des coupures de courant. À l'heure de l'embauche, Stéphanie a dû sortir les lampes torches. Sous l'effet des pluies abondantes des dernières heures, les fossés et les cours d'eau sont bien remplis. Ici, la rivière a envahi la piste cyclable, une mauvaise surprise pour des promeneurs. "C'est très très rare", "Là, c'est monté très rapidement", lancent-ils. La Vendée n'a pas été épargnée par les éléments. Dans les Deux-Sèvres, c'est le même phénomène. À Niort, dès la fin de la nuit, d'importantes averses sont également tombées. La Sèvres est rapidement montée, créant des inquiétudes. "On a toujours peur. L'eau dans les maisons, ce n'est pas très sympa", confie une habitante. Avec cet épisode météo, on attend un cumul de précipitations de 60 millimètres, soit l'équivalent de plus de trois semaines de pluies en 24 heures. TF1 | Reportage N. Hesse, L. Modicom