Électricité : les tarifs devront augmenter de 5,9% d'ici au mois de juin

Selon des associations de consommateurs, l'augmentation des tarifs de l'électricité de 5,9% est excessive. Ces dernières ont donc adressé une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle elles demandent le report de cette hausse. Notons que cette hausse des tarifs de l'électricité devra être appliquée d'ici au mois de juin 2019. Et de leur côté, les abonnés en sont déjà inquiets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.