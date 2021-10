Électricité trop chère : dans cette usine des Hauts-de-France, on travaille désormais de nuit

En 45 ans d'existence, AFV Beltram Group, une aciérie près de Valenciennes (Nord), n'a jamais connu une telle situation. "Aujourd'hui, on a dû arrêter notre four à six heures du matin pour éviter de payer notre énergie trop cher", explique son directeur. L'entreprise fabrique de l'acier à partir de déchets métalliques qui sont fondus dans un four électrique à 1 640 °C. L'appareil consomme chaque mois en électricité trois fois l'équivalent de la ville de Valenciennes. Avec ces factures astronomiques, les hausses sont directement ressenties à la trésorerie de l'entreprise. L'aciérie fait donc fonctionner ses fours la nuit aux heures creuses, et arrête la production dans la journée. Pour l'instant, aucun des 540 employés n'a été mis au chômage. Ils effectuent aujourd'hui des tâches de maintenance. Mais adapter les horaires de travail au tarif de l'électricité n'est qu'une solution à court terme. "On perd 2 000 tonnes d'acier aujourd'hui à cause de l'arrêt de l'aciérie", confie un employé. Soit 170 000 euros de perte pour une seule journée d'arrêt. Une situation impossible à tenir sur le long terme.