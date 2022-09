Électricité trop chère : merci d'éviter l'ascenseur !

Pour réduire le coût de la facture d'électricité, fait appel à la solidarité. L'ascenseur est dans le viseur. Chaque trajet coûte en moyenne dix centimes. L'utilisation des escaliers doit être privilégiée. Une recommandation qui laisse Haïfa dubitative : "C'est minime par rapport aux économies qu'on va pouvoir faire sachant qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre l'escalier". Le bailleur qui loge 26 000 logements a vu sa facture bondir de 150%. Il vient d'établir un plan de sobriété énergétique. Le but est de réduire l'éclairage dans les parties communes. Une décision plutôt bien acceptée par les locataires : "Je trouve ça très bien" ; "C'est une bonne idée pour tous les concitoyens. Si ça peut se faire nationalement, ce serait pas mal". Dans chaque immeuble, une réflexion est menée pour ne pas pénaliser le confort de tous. Une ampoule sur deux sera supprimée et les minuteries passeront de trois à une minute. L'éclairage au LED sera généralisé. L'objectif est une baisse de 20% de la consommation. Le coût moyen de l'électricité dans les parties communes est passé de sept à dix-huit euros par logement et par mois. L'Opac du Rhône demande de l'aide des pouvoirs publics. Les habitants espèrent que cette demande sera rapidement entendue. TF1 | Reportage C. Buisine, M. Nadal