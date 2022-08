Électricité, un tarif moins cher si vous consommez moins

Éteindre le maximum de lumière cet hiver, cela ne suffira pas pour passer les pics de consommation d’électricité. Alors le gouvernement souhaite nous inciter à moins utiliser nos appareils électriques durant les jours les plus froids. Tels que : le grille-pain, le four, la plaque de cuisson, la bouilloire, la machine à laver. De nouvelles offres d’électricité devraient voir le jour avec un tarif à prix casser. Mais une contrepartie : s’engager à réduire sa consommation drastiquement une vingtaine de jours cet hiver. Si vous jouez le jeu à fond, ces nouveaux abonnements diminueront de 30% votre facture d’électricité selon le gouvernement. Le gouvernement l’admet, ces nouvelles offres d’électricité viseront d’abord ceux qui peuvent se chauffer avec une autre énergie, par exemple : gaz ou bois. Les fournisseurs d’électricité sont incités à proposer le plus vite possible de nouvelles offres afin qu’un maximum de foyer s’y abonne avant le début de l’hiver. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Maloiseaux