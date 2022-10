Électricité : vos efforts bientôt récompensés

Être récompensés sur votre facture d’électricité si vous êtes économes pendant cet hiver, c’est ce que souhaitent proposer les énergéticiens TotalEnergies et Engie. Pour les clients qui se chauffent à l’électricité, TotalEnergies devrait proposer le dispositif suivant : un foyer qui réduirait sa consommation de 10%, verrait en moyenne sa facture annuelle passée de 715 euros à 595 euros. Une économie conséquente d'environ 120 euros. En prévision de cet hiver, EDF veut aussi récompenser ses clients qui réduiraient leurs consommations lorsque l’approvisionnement sur le réseau est particulièrement tendu. Cela consiste à diminuer en moyenne de 95% sa consommation les jours de grand froid. Tempo, cette offre méconnue d’EDF, a déjà séduit 600 000 foyers. Voilà comment cela fonctionne : 300 jours par an, le prix du kilowattheure est à un tarif très compétitif autour de quinze centimes. Mais 22 jours par an, en plein hiver, le tarif flambe et passe à plus de 60 centimes. Les clients sont prévenus par SMS et mails. TF1 | Reportage C. Chevreton, T. Marquez, P. Ninine