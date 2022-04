Electricité : vous avez réduit votre consommation

Ce lundi matin, chaque geste compte. "J'ai décidé d'éteindre le radiateur de la cuisine et aussi celui de la chambre", nous annonce Mireille, qui essaie de baisser sa consommation d'électricité malgré les températures fraîches de ce début de semaine. Dans son salon, elle a débranché la télévision et sa box internet. Des efforts qu'elle fait avec bonne volonté. "Je fais déjà très attention. J'essaye de débrancher tous les soirs. Mais c'est vrai que des fois, d'avoir une petite relance et de remettre ça dans la tête... je veux dire, on fait un bon geste et c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'utilité de tout, toute la journée", explique-t-elle. Un peu plus loin, ses voisins aussi répondent à l'appel national. C'est simple, ce matin, Thierry a tout débranché. "On a coupé toutes les machines qui sont branchées là. C'est ce bouton-là. Si vous l'allumez, ça met en route le café et tout ça. Et donc ce matin, on a coupé là. Ça coupe tout", nous raconte Thierry. Le couple a revu son planning de lessive. La femme de Thierry nous affirme : "vous voyez, le panier à linge est plein. Et j'attends demain pour pouvoir faire une machine." Le pic de consommation redouté est passé. Son niveau était inférieur aux prévisions du Réseau de Transport d’Électricité. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos