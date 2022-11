Électroménager, achetez-vous des produits réparables ?

Ce sont des dizaines d'étiquettes à poser ce vendredi matin dans ce magasin. Lave-linges, lave-vaisselles et aspirateurs ont désormais un indice de réparabilité. D'ailleurs, savez-vous ce que c'est ? "Non, et je pense que ce n'est pas assez connu tout simplement", explique une cliente. Noté de un à dix, de rouge à vert, il vous indique si votre équipement est facilement réparable. C'est une question à laquelle vous êtes de plus en plus attentifs. Le petit électroménager comme le grille-pain ou la cafetière n'est pas encore concerné. L'étiquette est en revanche sur les télévisions et sur les ordinateurs depuis l'année 2021. Donner une seconde vie à ces objets, c'est désormais important pour les clients. Pourtant, dans cet atelier, le réparateur montre que tous les constructeurs ne jouent pas le jeu. "On voit ici des vis accessibles", explique Jérémy Diverly, réparateur chez Murfy. De quoi vous faire économiser beaucoup. Faire réparer vos appareils plutôt que de les jeter vous fait économiser en moyenne 239 euros. TF1 | Reportage A. Fourcade, O. Stammbach