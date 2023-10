Électroménager : on répare davantage... mais pas tout

Il y a quelques jours, une machine à laver était en panne. Aujourd'hui, elle fonctionne parfaitement. Julien Dupuy est réparateur d'électroménagers indépendant. C'est lui qui a trouvé la panne. Le réflexe aux réparations progresse dans l’Hexagone. De plus en plus de gens pensent à réparer plutôt qu'à jeter pour acheter du neuf. Julien en a d'ailleurs fait un business puisqu'il revend des appareils réparés qui étaient destinés à la déchetterie. Rendez-vous chez une cliente, le lave-vaisselle est en panne. Julien le répare en quelques minutes. Pour Sabine, réparer est devenu une évidence. Réparer, c'est bien, entretenir, c'est beaucoup mieux, notamment le petit électroménager comme la cafetière. Mais il se peut quelquefois que réparer coûte plus cher que d'acheter du neuf. C'est le cas, par exemple, avec les télévisions. En tout cas, réparer, c'est bon pour la planète, mais aussi, et par le temps qui court, c'est très bon pour le porte-monnaie. TF1 | Reportage S. Hembert, L. Romanens