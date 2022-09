Électroménager : réparer plutôt que racheter

Votre cafetière refuse de faire couler le café, votre grille-pain brûle toutes vos tartines, ou votre aspirateur fait des siennes... préférez-vous réparer ou racheter ? "Réparer à condition que le produit soit encore sous garantie", explique une cliente. Comme Yves, les clients du réparateur sont de plus en plus nombreux. Ils ont été séduits par l'argument financier. "On est à peu près à 101 ou 110 euros de réparation, sur une machine qui en vaut à peu près 600", rapporte le réparateur. Encore faut-il trouver les pièces. Pour les autoradios, c'est un casse-tête et les prix ont doublé. En cause, il y a la forte demande et la crise du Covid. Dans cette enseigne d'électroménager, on met aussi l'accent sur la réparation avec 500 techniciens formés dans tout le pays. Alors, oui, il toujours plus économique de réparer, mais, à deux exceptions : la télévision et la téléphonie. Et si vous hésitez entre deux produits, certaines enseignes ont même créé un indice de réparabilité. Ce sera désormais un argument de vente. TF1 | Reportage G. Charnay, S. Tizy