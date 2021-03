Electroménager : une nouvelle étiquette énergie sur les appareils

L'étiquette énergie se refait une beauté, 25 ans après son apparition. Côté design, si la différence ne saute pas aux yeux de prime abord, il faut savoir que les catégories A+, A++ et A+++ ont disparu. L'objectif étant de reclasser les produits sur une note allant de A à G pour une meilleure visibilité de la part du consommateur. Une nouveauté offre également plus de lisibilité : un QR Code. En le scannant, vous accédez à l'ensemble des caractéristiques, voire à obtenir plus d'informations concernant le produit. Ces changements concernent les machines à laver, mais aussi les lave-vaisselles, les réfrigérateurs, les congélateurs ou encore les télévisions. Pensée pour les consommateurs, l'étiquette a un autre but. A terme, elle doit "pousser les fabricants à s'améliorer", selon 60 Millions de Consommateurs. En outre, elle devrait aussi vous pousser à moins dépenser. Plus l'appareil est classé haut, moins il consomme d'énergie. Une différence qui se retrouve sur vos factures, avec une économie allant jusqu'à 150 euros chaque année.