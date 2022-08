Élèves en vacances, écoles en travaux

Une cour de récréation est défigurée. Dans une école maternelle à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), c’est le branle-bas de combat. Les jeux d’enfants ont laissé place aux engins de chantiers. Sans les goudrons, le sol est déminéralisé. Les vacances d’été sont propices à la réalisation de travaux. Cette année, le chantier est immense et le budget, conséquent. "C’est un changement profond et très important financièrement, puisque nous allons mettre 250 000 euros d’engins publics. Nous allons planter des dizaines d’arbres", explique Louis Nègre, maire (Les Républicains) de Cagnes-sur-Mer. À l’intérieur, les classes sont sens dessus dessous, les artisans replacent les élèves. Pour les peintres, il n’y a pas une minute à perdre. Tout doit être prêt pour la rentrée. "C’est une course contre la montre", dit Karim Benamor, peintre en bâtiment. Dans un peu moins d’un mois, les 150 élèves retrouveront les bancs de l’école. Ils sont attendus le 1er septembre pour la rentrée scolaire. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde