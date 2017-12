Les élèves font désormais leurs devoirs au collège

À Montluçon, les élèves souscrits au programme “Devoirs faits” sont encadrés par des professeurs ou des assistants d'éducation à la sortie du collège. Grâce à ce dispositif, chaque enfant bénéficie d'un soutien personnalisé en fonction de ses besoins et des ses demandes. Le projet semble séduire de plus en plus de parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.