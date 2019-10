Eliminatoires de l'Euro 2020 : le match France-Turquie sous haute surveillance

Plus de 30 000 supporters turcs sont attendus pour le match France-Turquie ce 14 octobre 2019 au Stade de France. Face au contexte en Syrie, la préfecture de Police de Paris craint de nombreux débordements. Pour ce match sous très haute tension, le dispositif de sécurité a donc été renforcé : 600 policiers et 1 400 stadiers vont être déployés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.