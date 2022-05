Elisabeth Borne à Matignon : l’analyse d’Adrien Gindre

Fraîchement élue, la Première ministre, Elisabeth Borne, doit d'abord former son gouvernement puis s'occuper de la campagne pour les Législatives. Les élections auront lieu dans un mois, du 12 au 19 juin 2022. Pour le reste, c'est le président lui-même qui a commencé à faire la liste des courses, et elle est très longue. Emmanuel Macron veut se pencher notamment sur l'écologie, l'emploi, la santé et l'éducation. En résumé, il y a notamment deux urgences : la loi sur le pouvoir d'achat prévue cet été, ainsi que la réforme des retraites. Cette dernière est urgente pour de mauvaises raisons, car tous les syndicats sont contre. Par rapport à ce qu'Elisabeth Borne a déjà fait dans le passé, la question de la gestion de ce second quinquennat se pose. En effet, c'est une "main de fer". Si on prend comme exemple la réforme de la SNCF, notamment la suppression du statut des cheminots, il y a eu 36 jours de grève en trois mois. Mais elle n'a pourtant pas changé une ligne à son texte. Même chose sur la réforme de l'assurance-chômage. Elle a tenu bon face à une opposition unanime. Lundi, Elisabeth Borne a promis du dialogue. Ce sera effectivement une vertu essentielle si elle ne veut pas bloquer le pays. A. Gindre