Élisabeth Borne reste à Matignon, quelles réactions ?

Ce mardi matin, les réactions étaient nombreuses à L'Assemblée nationale. Selon Sébastien Chenu, député (RN) du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale, "Emmanuel Macron est totalement sourd aux demandes des Français. Il n'a rien à proposer. Il n'a aucun autre cap à fixer et par conséquent, le maintien d'Élisabeth Borne résonne comme un aveu d'échec". Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, a également donné son avis. Selon lui, "ce dont on a besoin c'est un changement politique en profondeur et que les choix qui seront annoncés dans les prochaines heures de casting et de changement de ministres ne vont rien changer pour le quotidien de vie des Françaises et des Français". Quant à Pieyre-Alexandre Anglade, député (Renaissance) des Français de l'étranger et président de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, il pense qu'Élisabeth Borne a su, face à l'adversité, faire passer un certain nombre de textes.