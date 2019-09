Élisabeth Zuliani, une grande collectionneuse de photos de classe

Cela fait plusieurs années qu'Élisabeth Zuliani collectionne les photos de classe des deux écoles de Fleix, en Dordogne. Pour bien les conserver, elle les a rangées dans des classeurs. Sa collection s'est enrichie au fil des années et compte aujourd'hui près de 300 photos de classe. La plus ancienne date de 1892. Pour Élisabeth Zuliani et les habitants du village, notamment les anciens, ces documents historiques représentent un véritable trésor. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.