Elizabeth et la France, une histoire d'amour

C'est une histoire de cœur qui ne dit pas son nom, entre une reine pudique et un pays latin, à qui elle déclarait sa flamme délicatement, depuis presque 75 ans. Cette France qu'elle connaissait si bien et dont elle avait appris la langue enfant, pour ensuite traverser la Manche dès 1948. L'accueil populaire des Français l'avait marquée pour le reste de sa vie. Cinq visites officielles et une dizaine de voyages privés sont ainsi répertoriés depuis. Mais ces vacances en France, vous ne les verrez pas, car la reine soigne son image et par des mots choisis avec humour, elle se comporte en chef d’Etat. Elizabeth II a ainsi fréquenté dix présidents français, que ce soit à Paris ou chez elle à Londres. Un honneur que l'Hexagone était forcé de lui rendre en retour jusqu'à sa dernière visite officielle en 2014. Dans le marché aux fleurs de l'Île de la Cité, les commerçants n'ont pas oublié ce moment. Des fleurs, entre élégance et pudeur, symbole de cette relation avec les Français, faite d'affection et de respect. TF1 | Reportage C. Simonnot, F. Der Stepanian, M. Kherraji